Desde hace tiempo, Roberto Pettinato es acusado de acosador por varias mujeres que trabajaron con él. Desde Josefina Pouso hasta Fernando Iglesias, relataron las gravísimas situaciones que atravesaron cuando compartieron proyectos con el conductor. En este contexto, recién llegado a Madrid, fue fulminado por Roberto Antolín, un periodista español que lo tildó de “abusador y maltratador”.

“Me enteré de que un abusador y maltratador de mujeres está acá. Como español, me avergüenza que mi país refugie a maltratadores y abusadores como Roberto Pettinato. Lógicamente, él no tiene la culpa porque alguien lo contrató para trabajar en varias ciudades y ha venido al peor país, porque en España las mujeres están muy protegidas”, aseguró el comunicador en Mitre Live.

“Si las mujeres argentinas que trabajan en radio y TV sufren esas atrocidades algo tiene que cambiar, aquí en España no se tolera eso”.

Además, aseguró que si Roberto habría nacido en España, ya estaría “en la cárcel”. “Tipos como Pettinato deberían estar vetados en el mundo entero y deberían sacarle la nacionalidad Argentina. Yo no sé los derechos que tienen las mujeres en Argentina, pero en España estaría en la cárcel, ese tema en España es un tema muy delicado. Vas a la cárcel y no sales aquí. Pettinato, si fueras español, estarías en el calabozo y en la cárcel”, agregó, muy picante, en diálogo con Juan Etchegoyen.

Antes de cerrar, el comunicador afirmó que en España la Justicia es más fuerte que en Argentina contra los hombres que maltratan mujeres.

“Si las mujeres argentinas que trabajan en radio y TV sufren esas atrocidades algo tiene que cambiar, aquí en España no se tolera eso. Su rango es superior al del hombre. Si una mujer te quiere perjudicar y dice mentiras, vas al calabozo directo. No se escucha lo que dice el hombre”, explicó.

“A Pettinato nadie le informó de la ley a favor de las mujeres en España. Yo no entiendo como alguien lo contrata con su prontuario. No es una persona que lo denuncia, son varias. La gente no cambia. Acá es reconocido como músico Pettinato, como saxofonista. Pettinato, haz tu maleta y te largas de España, en un avión, ya. Si la protección de mujeres y de género se enteran de que está aquí, lo van a apedrear y lo van a sacar a patadas”, cerró Antolín, furioso.