Los participantes de Gran Hermano 2023 quedaron en shock con la expulsión de Isabel De Negri. La jugadora reingresó al reality en el repechaje, filtró información del afuera y quedó fuera de la competencia.

Antes de la drástica medida, la producción ya le había alertado a Isabel que no hable del exterior, en una sensible charla que tuvo con Lisandro “Licha” Navarro.

Sin embargo, De Negri le dio suspicaces datos a Juliana “Furia” Scaglione sobre el fuerte apoyo que tendrían algunos de sus competidores del público y la echaron de la casa.

LA DESPEDIDA DE ISABEL DE NEGRI Y LA REACCIÓN DE SUS COMPAÑEROS DE GRAN HERMANO

“Sinceramente, no creo haber dicho nada. No se pongan mal. Yo estoy bien y no hay problema”, dijo Isabel, lista para abandonar la casa.

Afectada por la situación y luego de establecer un vínculo más cercano con la reciente expulsada, Furia le dijo: “Dejame abrazarte”.

E Isabel insistió, ante la mirada atónita de sus compañeros y el llanto de Virginia Demo: “No sé qué dije. Ahora me lo van a decir. Lo que dije fue sin intención. No me di cuenta”.

Y Juliana le contestó: “No me dijo nada. Cosas que yo ya sé. Yo estoy acá hace tres meses y sé quién es quién acá adentro”.

Con bronca y buscando que sancionen a Damián Moya, a quien acusó de “jugar sucio”, Catalina Gorostidi expresó: “Si vamos a sancionar, vamos a sancionar a todos. Sé justo Gran Hermano”.

Sintiéndose damnificada con lo ocurrido, Furia agregó: “A Licha le dijo algo muy importante, a mí no me dijo nada para que yo pueda satisfacerme en el juego. Me implican a mí en una cosa que nada que ver. No me dio información que yo no sepa”.