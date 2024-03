La bomba de que Marcelo Weigandt no renovará contrato Boca explotó esta semana. El Consejo de Fútbol ya fue notificado de esta decisión del lateral surgido de las inferiores xeneizes y que, es más, existe la posibilidad concreta de que el Chelo continúe su carrera en el Inter Miami de Leo Messi y en las últimas horas trascendió que el propio Weigandt le habría pedido al al presidente Juan Román Riquelme que acepte negociar con el Inter para que el Boca pueda percibir algo de dinero y no tenga que irse libre. Ahora se suma la explosion de otra bomba, la del padre del Chelo.

Alejandro Weigandt, el papá del futbolista, apuntó a la presidencia del club y al consejo de fútbol a través de su cuenta personal en Instagram, acusando a los directivos de hacer complicada la salida de su hijo de la institución de la ribera: “Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre. O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan”, escribió el papá de Weigandt en una historia de Instagram.

La tensa relación entre representante (Adrián Ruocco, el mismo del Colo Barco), familia, y club ya no venía bien hace rato y desde que empezó el sondeo por la renovación del Chelo y ante la falta de acuerdo, Weigandt no jugó más en Boca. Las veces que concentró este año fue porque Diego Martínez no tuvo opción alguna y según su criterio necesitaba un suplente en ese puesto del campo. Sutilmente a Marcelo lo limpiaron, así como paso lo mismo con los últimos jugadores que no quisieron renovar en Boca en los últimos años. Su último partido oficial fue en noviembre del año pasado con la victoria de Boca 2-1 frente al Tomba mendocino, desde ese día hasta ahora no volvió a jugar, ni siquiera entrando desde el banco. Eso no quita que tenga como competidores a Luis Advincula y Lucas Blondel, dos jugadores de alto nivel que según el DT están futbolísticamente por encima del Chelo.

Weigandt queda libre en tres meses y todo apunta que de acá hasta el final de su contrato no volverá a jugar con la azul y oro.

Párrafo aparte para las negociaciones con el Inter Miami, al cual Boca le habría pedido US $1.000.000 por el lateral derecho, pero que de momento las charlas se encuentran paralizadas.