Luego de que comenzara la primera audiencia que se realizó por el juicio tras la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva (quien fue pareja del Diez) reaccionó sin filtro luego de que Luis Bremer le recordara los rumores de haber sido contratada por Claudia Villafañe para alejar a Verónica Ojeda de Diego Maradona.

“Me acuerdo que se especulaba, vos después lo desmentiste Rocío, que eras una suerte de empleada de Claudia Villafañe y que te habían puesto para borrar a Verónica Ojeda de la vida de Diego Maradona. Eso no fue así, no las conocías de antes a ellas”, lanzó el panelista de A la tarde.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que la invitada dijo lo suyo, tajante: “Ya lo desmentí, Luis. Estamos hablando hace 20 años atrás. Si los desmentiste y volvés a hacer la misma pregunta…”, expresó. Y remarcó: “Está súper desmentido, obvio”.

Tras escucharla, Karina Mazzocco –la conductora del programa de América– intervino: “Yo nunca lo había escuchado, perdoname Rocío”, se sinceró. Y Oliva cerró, firme con su postura: “Habían dicho que Claudia me había contratado a mí para sacar a Ojeda del medio, una cosa así. ¡Una locura!”.

ROCÍO OLIVA RECONOCIÓ QUE LE HABLA A DIEGO MARADONA, A CASI 3 AÑOS DE SU PARTIDA

A pocos días de que se cumplan 3 años de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva abrió su corazón y aseguró que sigue extrañando al ídolo con el que estuvo una historia de amor de 7 años.

Indagada por la conexión con el Diez, Rocío se sinceró en una nota que dio para Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “La verdad es que no soy mucho de creer en cosas, sinceramente; pero sí, quizás, cuando tengo algo mío, le pido una ayuda”.

“La verdad es que no soy mucho de creer en cosas, sinceramente; pero sí, quizás, cuando tengo algo mío, le pido una ayuda”.

Además, no escatimó en halagos para quien fue uno de los hombres de su vida: “Diego era súper caballero, el romanticismo era todo suyo. Te llevaba el desayuno a la cama, y cosas muy lindas. Me quedo con eso, con el Diego ‘humano’ que por ahí ustedes no conocen tanto, porque conocen al Diego futbolista. Íbamos de la mano a todos lados, para él, eso era fundamental”.

“Esas son cosas que no se ven tanto ahora, pero él las tuvo siempre. Lo hacía muy bien y era lindo para una mujer ser así de agasajada”, cerró la entrevistada, quien dejó en claro que Diego sigue presente en su corazón tras su partida.