Noticia en desarrollo…

23.03 Christopher Nolan recibió el Oscar 2024 al Mejor director de manos de Steven Spielberg por Oppenheimer

23.00 El Oscar 2024 a Mejor Actor Protagonista se lo llevó el Cillian Murphy por Oppenheimer. “Soy un irlandés muy orgulloso, parado aquí esta noche”, dijo.

22.43 Billie Eislish se quedó con el Oscar 2024 a la Mejor canción por What Was I Made For? de Barbie

22.40 Ludwig Göransson, uno de los compositor más convocados de Hollywood de los últimos años, ganó el Oscar 2024 a la Mejor Banda Sonora por Oppenheimer

22.30 Ryan Gosling interpretó su hit de Barbie, I´m just Ken, nominada al Oscar, con Slash de los Guns and Roses en el escenario.

22.27 Jonathan Glazer se llevó el Oscar 2024 a Mejor Sonido por La zona de interés (The Zone of Interest)

22.18 Becky G cantó The Fire Inside de la película Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes

22.17 El Oscar 2024 a Mejor Cortometraje de Ficción se lo llevó The Wonderful Story of Henry Sugar

22.15 El Oscar 2024 a Mejor Fotografía se lo llevó Hoyte Van Hoytema, el director de fotografía elegido por Christopher Nolan para todas sus producciones, en este caso para Oppenheimer.

22.06 El Oscar 2024 a Mejor Película Documental se lo llevó 20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov), sobre la invasión de Rusia a Ucrania. La ciudad de Mariúpol fue tomada por el ejército invasor y el premio Oscar fue el primero que se llevó Ucrania en toda su historia. “Deseo no haber hecho nunca esta película a cambio de que nunca hubieran ocupado nuestras ciudades”, dijo Chernov.

22.04 El Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Documental fue para The Last Repair Shop

21.56 Jon Batiste cantó It Never Went Away de American Symphony

21.52 Jennifer Lame se llevó el Oscar 2024 a Mejor Montaje por Oppenheimer

21.48 Godzilla Minus One sorprendió a los nominados al Oscar 2024 norteamericanos y se llevó el galardón a Mejores Efectos Especiales para el equipo de Takashi Yamazaki

21.38 Robert Downey Jr. se llevó el premio Oscar como mejor actor de reparto por Openheimer.

Robert Downey Jr. recibió el Oscar al mejor actor de reparto (Foto: captura TNT)

21.22 El Oscar 2024 a Mejor Película Internacional se lo llevó el Reino Unido con La zona de interés (The Zone of Interest)

21.12 El Oscar 2024 a Mejor Diseño de Vestuario fue para Pobres criaturas (Poor things)

21.04 Pobres criaturas (Poor things) ganó el galardón al Mejor Diseño de Producción

20.03 Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería para Pobres criaturas (Poor little things)

20.54 Billie Eilish interpretó el tema What Was I Made For? de Barbie

20.51 Cord Jefferson subió a recibir su premio por Mejor guion adaptado por American Fiction.

20.48 Los guinoustas Arthur Harari y Justine Triet se llevaron su galardón por Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

20.39 El chico y la garza (Kimitachi wa dô ikiru ka) de Hayao Miyazaki se llevó el premio a Mejor film animado, que también obtuvo en enero en la misma categoría de los Globo de oro.

20.36 El premio al mejor corto animado fue para War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko.

20.22. Se anunció el premio como Mejor actriz de reparto y la ganadora fue DaVine Joy Randolph, por Los que se quedan (The Holdovers)

20.06. Puntual, Jimmy Kimmel arrancó su cuarta gala como presentador de los premios Oscar 2024 con un monólogo humorístico en el que no dejó a nadie afuera.

