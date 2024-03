A casi siete años de apostar al amor con Fabián Cubero, Mica Viciconte respondió con contundencia qué haría si una amiga le comienza a dar “me gusta” a las fotos de su pareja en Instagram.

¿Cómo surgió el tema en Ariel en su salsa? Gastón Trezeguet utilizó el minuto final del pase de A la Barbarossa para preguntarle a la panelista por el coqueteo de Florencia Regidor, una de las nuevas participantes de Gran Hermano 2023, con Bautista Mascia, delante de Denisse González, la joven con la que el muchacho está viviendo un romance en GH.

QUÉ HARÍA MICA VICICONTE SI UNA AMIGA COQUETEA CON FABIÁN CUBERO

“Cuando una amiga le da like a la foto a tu hombre, ¿es una mojada de oreja?”, le preguntó Gastón Trezeguet a Mica.

Y Viciconte contó lo que haría, pero lo relacionó directamente con lo ocurrido en Gran Hermano: “Es totalmente desubicado lo que hizo Florencia. Además, que lo dijo adelante de todos, haciéndose la copada y la divertida. No da, es desubicada. Denisse no sabía si encararla o no. Yo voy y la encaro”.

“Denisse podría haber sacado un poco de su personalidad y decirle ‘no, flaca, acá no juegues con esto. Él está conmigo. Se termina’”, continuó.

Y cerro Mica Viciconte con determinación: “Se quiso hacer la divertida y a mí esas cosas no me van”.