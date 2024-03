Los comentarios de Homero Pettinato sobre el cuerpo de Jimena Barón, a raíz de la reflexión que hizo la propia cantante respecto de sí misma, desataron una enorme polémica.

“Me llama la atención que yo no hablé de nadie. Simplemente salí a decir, ‘che, loco, no hablen más de mi cuerpo’ y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo. No consumo esas cosas porque me dan bronca, honestamente, no me hago la superada”, se indignó la autora de La Cobra.

Entonces, se sinceró en una nota con Socios del Espectáculo: “Si yo veo que están criticándome, o hablando, me molesta porque cualquiera que me sigue en Instagram sabe que soy una mina que entrena una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien, que come un montón”.

Jimena Barón

“Cualquier crítica realmente me rompe las bolas, por eso sé que hablaron unos pares pero no lo vi ni lo quiero ver”.

“Yo no hablo del cuerpo de nadie, yo hablo del mío. Que no me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, porque considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo. Chicos, ya está, era más simple el mensaje”, continuó con bronca.

JIMENA BARÓN RECONOCIÓ SUS CIRUGÍAS ESTÉTICAS

“También ahora como que me quieran tildar en que como me hice las tetas y la nariz soy una mina que cambió el cuerpo por eso”, recordó.

Ahí, Jimena justificó enfática: “No, yo cambié mi cuerpo porque yo me rompí el cu… para cambiar mi cuerpo. Entrenando, haciendo Pilates, abdominales. Y que se censure eso también, o que se haga bosta a la gente que dijo, ‘che, yo quiero tener ese cuerpo’ y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda”.

Jimena Barón en el cierre del BAFWEEK (Fotos: Movilpress).

“Me parece realmente como que hay saña porque no soy ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos”, cerró Jimena Barón.