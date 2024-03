La salida de Agostina Spinelli de la casa de Gran Hermano 2023 se produjo en medio de un gran escándalo en el que acusó a Furia de querer matarla, aunque a las 48 horas la situación había dado un giro de 180 grados y sobre eso buscó dar una explicación.

En Entrometidos (Net), Carlos Monti entrevistó a la policía y sin concesiones le preguntó cómo fue realmente el episodio, a lo que ella respondió con importantes revelaciones. “Lo que me pasó a mí particularmente es que al haber salido de la casa recibí contención psicológica porque lo que yo tuve dentro de la casa fue un ataque de pánico”, contó.

Agostina explicó que, tras la atención profesional recibida, la diferencia entre la casa de Gran Hermano y el exterior fueron “dos mundos totalmente diferentes”. “Al salir de la casa yo ya era otra persona. Sentí paz, o sea, volví a ser yo. A mí me superó el juego, chicos”, señaló.

QUÉ DIJO AGOSTINA SOBRE SU CAMBIO DE IDEA RESPECTO A DENUNCIAR A FURIA DE GRAN HERMANO

Cuando le recordaron que su madre había consultado con un abogado para denunciar a la producción de Gran Hermano, y que a raíz de eso surgieron rumores sobre un supuesto arreglo con la producción del ciclo sobre para asegurarse su silencio.

“No, no, para nada. No existe nada de todo eso”, se atajó Agostina. “La denuncia decidí yo no hacerla, mi familia obviamente no se va a meter si soy yo la que tengo que hacer la denuncia. No hubo denuncia, no va a haber denuncia, porque entendí que es un juego”, señaló.

Cuando le preguntaron si consideraba que las amenazas de Furia como un juego, Agostina reaccionó. “Que las hubo, las hubo. Están grabadas. Yo también en su momento dije ‘Te voy a arrancar la cabeza’ y la cabeza no se la puedo arrancar. La realidad es esa. No hubo arreglo con nadie”, aseguró.

“La verdad que no puedo decir nada de la producción. Me senté a hablar, expliqué lo que a mí me pasaba, lo que me pasó. Se súper preocuparon por mí y la contención que yo tuve fue increíble. La verdad no tengo nada que decir”, cerró. Agostina Spinelli.

QUÉ SE DIJO SOBRE EL SUPUESTO ACUERDO DE AGOSTINA CON GRAN HERMANO

La semana pasada, en LAM, Yanina Latorre brindó información que le llegó sobre un supuesto arreglo de la producción de Gran Hermano con la participante para que no denuncia ni al canal ni a Furia.

“Para terminar el temita, a Agos, la convencieron. Parece ser que le prometieron dinero en efectivo o una casa y acá no ha pasado nada… Viste que ahí están metidas las casas que entregan”, señaló Latorre.