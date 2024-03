Rosario se encuentra en uno de sus peores momentos en lo que a seguridad se refiere. Tras cuatro asesinatos por parte de los sicarios, decidieron tomar medidas de fuerza y seguridad para ponerle fin a la violencia que nace desde los grupos narcos.

En este contexto, quien pidió paz ante terrible situación fue Ángel Di María, jugador rosarino referente de la Selección Argentina, que actualmente milita en las filas del Benfica de Portugal. El jugador utilizó sus redes sociales como medio de descargo, donde publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que se puede ver al Monumento de la Bandera rodeado por un listón negro y lo acompañó con un emoji de dos manos juntas pidiendo por favor. “Pedimos paz”.

Cabe destacar, que los hinchas de la ciudad siguen aguardando por el regreso del “Fideo”, quien hace muy poco tiempo declaró: “En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía”.

“Mi contrato acá se termina a mediados de 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. Ahora, estoy feliz acá. Quería venir un año para disfrutar de Lisboa otra vez”, cerró Di María sobre el tema, aunque todo puede cambiar si la situación en Rosario sigue así.