Estefanía Berardi se levantó a la madrugada y tiró en su habitación repelente para mosquitos, ya que no podía dormir porque había uno revoloteando cerca suyo que la estaba molestando. Poco tiempo después, comenzó a sufrir una reacción alérgica; sus labios se le hincharon hasta el triple de su tamaño, especialmente, el superior.

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno para los mosquitos. Miedo. Me ardía. Frenaba con el hielo y cuando se acababa el hielo se me volvía a hinchar. No sabía qué tomar. Las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche y la pasé muy mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”, contó, junto a la impresionante imagen.

Acto seguido, se dirigió a la clínica donde atiende su médico, quien le puso una inyección y, de a poco, la inflamación comenzó a bajar. Finalmente, luego de haber compartido todo tipo de memes que sus seguidores, divertidos, le mandaron al ver su boca hinchada, Estefi pudo volver a trabajar y, desde Poco Correctos, mostró que su rostro ya está como siempre. ¡Solo un susto!

¿ESTEFI BERARDI, MUY CERCA DE MARTÍN BOSSI?

“Martín, cuando se entera de que ella estaba bailando, fue a buscarla”, contó el periodista, mientras ponían imágenes del capocómico en el recital de la banda y Estefi se reía negando que esté teniendo algo con él.

“Se fundieron en un abrazo fraterno y en breve voy a tener una prueba contundente”, aseveró.

“Yo no lo estoy negando. Sí, fui al recital, charlé cinco minutos y se fue”.

