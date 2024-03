Laurita Fernández, contenta por su protagónico en el musical Legalmente Rubia, impactó a los integrantes de Vuelta y media, que se emite por Urbana Play, al contarles que fue diagnosticada con artrosis.

“El otro día fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y le digo: ‘estoy con un poco de dolor de espalda’. Y me dice: ‘debe ser porque volviste a bailar mucho otra vez’. Me hizo una resonancia y me dice: ‘tenés artrosis’”, reveló, ante la mirada atenta de los presentes.

“Un poco por eso que empecé a abrir el espectro hacia otros rubros también”.

Entonces, Laurita explicó por qué tiene artrosis tan joven. “Y me dice: ‘para las personas que empezaron a bailar desde muy jóvenes, tienen a esta edad, artrosis’”, sumó la artista, rememorando las palabras de su médico.

Además, explicó que tras haber recibido el diagnóstico dio un volantazo en lo que respecta a su futuro artístico. “Un poco por eso que empecé a abrir el espectro hacia otros rubros también”, sentenció la bailarina que actualmente baila, canta y conduce.

¿QUÉ ES LA ARTROSIS?

En Mañanísima, Majo Martino buscó de qué se trata la enfermedad y dio detalles de los padecimientos que tuvo que afrontar la conductora.

“La artrosis es una enfermedad articular degenerativa, que provoca dolor, hinchazón y rigidez, y que afecta la capacidad de una persona para desplazarse sin limitación”.

“La artrosis es una enfermedad articular degenerativa, que provoca dolor, hinchazón y rigidez, y que afecta la capacidad de una persona para desplazarse sin limitación. Para ella que es una bailarina y hace comedia musical”, acotó.