En medio de su emoción por el casamiento de su hija Oriana Sabatini con Paulo Dybala, Catherine Fulop cumplió 59 años y compartió en Instagram un video muy especial en agradecimiento a sus seguidores por acompañarla con firmeza durante años.

En el clip, se la puede ver luciendo un sensual mini vestido repleto de brillos y el cabello suelto, mientras simula cocinar su propia torta de cumpleaños. Al final, deja la preparación de lado y se recuesta en la barra de su cocina, donde posa muy divertida y sensual.

“Un día como hoy nací YO. Feliz cumpleaños para mí. Gracias Dios y gracias a la vida que me ha dado tanto. Y no soy un año más vieja, soy un año más interesante. Agradecida con este equipo maravilloso que me sigue en las locuras, los amo”, sentenció, cosechando casi 70 mil me gusta en menos de una hora. ¡Feliz cumple!

CÓMO FUE EL PEDIDO DE CASAMIENTO DE PAULO DYBALA A ORIANA SABATINI

A cinco años de comenzar a escribir su historia de amor con Oriana Sabatini, Paulo Dybala sorprendió a su novia con una romántica propuesta de casamiento en la Fontana di Trevi, Italia, a fines de octubre de 2023.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Como en los cuentos, el futbolista se paró delante de la actriz y cantante, se arrodilló y le hizo la especial propuesta y le entregó un lujoso anillo.

“El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí. Soy la más feliz del mundo”, expresó Oriana tras la propuesta matrimonial de Dybala, que la sorprendió hasta a ella.