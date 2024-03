Si bien se separaron a fines de diciembre, Flor Vigna y Luciano Castro hicieron pública su decisión en enero, y desde entonces se tejieron mil y una teorías al respecto, pero ella las negó todas aduciendo que las causas fueron motivos estrictamente personales de ambos.

Ante todo, Flor explicó por qué tardó tanto en hacer público su separación. “¿Cómo no me va a costar? Me sigue costando un poco, pero sé que es lo mejor”, dijo, y afirmó que “solamente puede decir cosas lindas de Luciano”.

Asimismo, la cantante explicó que decidió irse de la ciudad para enfrentar el duelo en mejores condiciones. “Cuando uno se separa y más de alguien que querés mucho, está bueno ir a hacer el duelo y protegerte un poco”, explicó.

CÓMO SE TOMÓ LUCIANO CASTRO LA DECISIÓN DE FLOR VIGNA DE SEPARARSE

Lo que sí tuvo muy en claro Flor Vigna es la causa de la separación. “Como que hay a veces que amar es soltar también, y en nuestro caso nos llevamos unos años de diferencia, estábamos en etapas diferentes, entonces como que entendimos que lo mejor era entender que hoy no”, señaló.

Tras señalar que la realación se trató de “una decisión de amor” detrás de otra, Flor señaló que es hora de “es hora de aprender a estar sola”, y en ese marco, el cronista le preguntó cómo se tomó Castro la decisión de separarse.

¿Indirecta para Luciano Castro? (Foto: Instagram /florvigna /castrolucianook)

“Creo que los dos vivimos una historia de amor muy fuerte. Entonces es como que no es tan (fácil) desprenderse y ya, pero sí entender que la decisión fue mutua. Primero uno traía a colación la separación y lo hablábamos, y después decíamos ‘Bueno, sigamos’, y después el otro decía ‘Che, ¿te parece que no sigamos? ¿Hay amor?’”, explicó Vigna.

