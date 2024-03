Luego de presentar su programación, Migue Granados hizo un contundente descargo en sus redes sociales por la enemistad que generan los fans de los distintos canales de streaming.

“No hace falta que para elogiar nuestro programa o canal insulten a gente que encima es amiga de otros canales. Con el cumplido ya es lindo”, escribió el humorista de la productora Olga TV.

Migue Granados en Twitter.

En su cuenta de Twitter, agregó: “No es una guerra civil, son canales de Youtube señores. Acá ustedes flashean guerra y después nosotros cenamos todos juntos. Salud y amor que hay paz para todos”.

PAULA VARELA, TAJANTE CON LOS PROGRAMAS DE STREAMING

Paula Varela se mostró tajante al hablar de los programas de streaming en Socios del Espectáculo y dejó en claro qué piensa de estos canales online.

“A mí me encantan los programas de streaming, lo haría chocha, lo que no me gusta es la gente que critica a la tele porque la tele alimentó mucho la publicidad en los canales de streaming”, dijo la panelista.