En medio de la escandalosa separación de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, en especial después de que el exfutbolista deslizara que hay un tercero en discordia, la periodista respondió sin filtro y se mostró muy enojada con esta situación.

Todo comenzó con uno de los posteos que subió Daniel a Instagram Stories tras comunicar que el noviazgo llegó a su fin: “¿Tercera o tercero? Averigüen bien, chiquis”, escribió, en referencia a las especulaciones sobre que él habría sido quién engañó a Daniela.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

Ante esto, la conductora no le esquivó al tema y fue contundente cuando le consultaron por este tema: “Vi que subió eso… que hay un tercero en discordia, sólo eso. Y sobre lo que dice él, no tengo nada para contestar. No hablo de mi vida”, expresó en dialogo con Gente.

“Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy. No sé qué decirte. Sólo que él dice que lo dejé por otro. Disculpas”, continuó. Y cerró: “No tengo nada malo que decir de Daniel. Es una gran persona”.

DANIEL OSVALDO ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE DANIELA BALLESTER A TRES MESES DE INICIAR EL ROMANCE

A poco más de tres meses de dar a conocer su romance, Daniel Osvaldo dio por finalizada la relación con Daniela Ballester con un escueto comunicado en sus redes sociales y una story con una irónica reflexión sobre su situación, fiel a su estilo.

“Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió Daniel Osvaldo en una de sus stories, en tanto que la periodista optó por cerrar sus redes sociales, al menos momentáneamente.

El comunicado de Daniel Osvaldo sobre el fin de su romance con Daniela Ballester

En otro posteo, Osvaldo recurrió a una postal de la película El gran Lebowski, protagonizada por Jeff Bridges, al que la parafraseó una de sus líneas de guión: “No puedes estar preocupado por esa m…. La vida sigue, hombre”, escribió.