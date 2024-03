Tras levantar con Alexis Mac Allister la Copa del Mundo FIFA en Qatar 2022, Cami Mayán se desayunó con la noticia de su novio había decidido iniciar un romance con su amiga de la infancia Ailén Cova, y, tras un año, decidió romper el silencio sobre el proceso de separación.

Esta semana, Cami se unió al streaming Patria y familia (Luzu tv) y finalmente decidió contar con lujo de detalles cómo vivió este traumático episodio por el que no solo dejó de ver al futbolista sino también a su querida mascota.

La influencer reveló con quién salió tras separarse de Alexis Mac Allister. Por: instagram

Mayán explicó que todo ocurrió en las fiestas de 2022 cuando el futbolista emprendió el regreso a Inglaterra, donde convivían con su perra Kim, y la apuró para que fuera a buscar sus pertenencias, dejándola con mucho para procesar en un mínimo de tiempo.

CAMI MAYAN CONTÓ CÓMO FUE LA TRAUMÁTICA SEPARACIÓN DE ALEXIS MAC ALLISTER

“La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, contó frente al micrófono.

Así las cosas, Cami contó que decidió viajar, pero al llegar a ese país, se dio cuenta de los difíciles que eran las cosas. “Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático’”, agregó.

“El momento que peor la pasé fue ahí porque estaba sola, igual no me arrepiento, pero era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, ¿me das un abrazo?’”, recordó con tristeza, antes de relatar cómo se enteró de la relación del futbolista con su amiga.

“El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa con mi perra y mis cosas”, explicó Cami.

