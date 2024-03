Desde que terminó el Bailando 2023, comenzaron a surgir rumores sobre una crisis en la pareja de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, que se tornaron tan insistentes que el conductor decidió romper el silencio en vivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito anunció que había “detalles sobre el casamiento de Tinelli” e hizo poner al aire un “graph” con ese titular para “vender el programa”, con el detalle de que durante la media hora que lo tuvo en pantalla hablaron solamente del escándalo de Laura Ubfal y Sol Pérez.

En este marco, Ángel recibió un llamado de Marcelo, gerente artístico, que se confesó “extrañado” por el tiempo que llevaba el titular al aire, y de Brito aprovechó para preguntarle por qué no están bien con Milett, algo que el conductor desmintió terminantemente.

Leé más:

Explosiva versión sobre Marcelo Tinelli tras su romántico fin de semana con Milett Figueroa: “Estén atentos”

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI QUE SE INTERPRETÓ COMO UN SIGNO DE CRISIS CON MILETT FIGUEROA

En este punto, tanto De Brito como Yanina Latorre le reprocharon a Tinelli que “se está mostrando poco en las redes” con la modelo, y él dio se excusó alegando que les toma mucho tiempo elegir y editar las fotos.

Yanina Latorre llegó a apurar al conductor con el blanqueo de la separación, mientras De Brito le pedía que pase a visitarlos como hizo en las últimas horas con el ciclo de Mariana Fabbiani, a lo que Tinelli anunció que “antes del viernes va”.

“Lo que pasa es que vos te tentás. Un día lo ves a Martín Bossi y bajás. Un día lo ves a Ventura que está diciendo bolud… y bajás. Así no puedo. No es exclusiva la nota”, se quejó De Brito. “Acabo de ver un plano que me tienta para ir”, acotó Tinelli mientras la cámara tomaba a su ex, Marixa Balli, y Latorre apuntó: “Está separado, si no no dice esas cosas”.

Leé más:

Ángel de Brito reveló la reacción de Tinelli cuando le preguntaron por los rumores de crisis con Milett