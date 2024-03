Fue un momento muy desagradable el que vivió Emma Vich en la casa de Gran Hermano 2023 luego de encontrarse con gusanos en un paquete de harina que abrió para cocinar.

El joven empezó a los gritos sin poder creer lo que había encontrado en el ingrediente y atinó a tirarlo al piso mientras el resto de sus compañeros se reían de la situación: “¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, expresó, tal como se pudo ver en el video que se viralizó en las redes.

Foto: Captura de Twitter (@haditachisme)

En los últimos días, Emma fue noticia por el cruce que mantuvo con Joel Ojeda después de que se convirtiera en el líder semanal y decidiera dejarlo en placa y no salvarlo, actitud que tomó como “traición” quien era su amigo.

¡Qué momento!

ISABEL DE NEGRI REVELÓ QUE LICHA SIGUE ENOJADO CON ELLA TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

Luego de que Lisandro Navarro haya salido de Gran Hermano 2023, donde en los últimos días se había mostrado muy angustiado por la distancia que marcó Isabel De Negri al ingresar al reality de Telefe en el repechaje, la exparticipante se sinceró en vivo.

“Yo le había dicho La Tora (en su streaming) y lo pudo corroborar, que yo no iba a jugar con Licha porque él ya estaba muy mal, muy deprimido, no estaba jugando y no estaba dando un show. Entonces, si yo juagaba con él, me iba al muere”, lanzó Isabel en A la Barbarossa.

Foto: Captura (Telefe)

Además, la invitada reconoció que sufrió haberse alejado de Lisandro Navarro, uno de los participantes que más feliz se puso al ver ingresar al programa nuevamente: “Sí, me dio cosa, chicos, obviamente, era espantoso”.

“Ahora le dije, ‘tenemos que hablar’. Él sigue enojado conmigo”, agregó, dejando en claro sus deseos de poder arreglar cualquier conflicto que mantiene con el joven, en especial desde que ambos están afuera de competencia. Y cerró, firme: “Bueno, pero es un juego, el que no entiende que es un juego, pierde. El que se enoja, pierde”.