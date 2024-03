Luego de que en LAM dieran detalles sobre lo que sería el casamiento de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, el conductor recurrió a las redes y le habló directamente a Ángel de Brito.

“Jajaja, sos un genio @angeldebritooki”, escribió Tinelli, junto a varios emojis de unas caritas riéndose y un corazón rojo, en un posteo que compartió en Instagram Stories en el que se ve un debate que se dio en el ciclo de América, donde el conductor y sus angelitas hablaban de esta posible boda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

Cabe recordar que, días atrás, De Brito había respondido las consultas de sus seguidores que le consultaron si Milett estaba embarazada: “No”, había sentenciado, sin dejar lugar a las especulaciones que surgió tiempo atrás.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CRISIS CON MILETT FIGUEROA

Antes de que culmine LAM, el programa que se transmite por América, Ángel de Brito contó al aire que habló con Marcelo Tinelli para preguntarle sobre los rumores de crisis con su pareja, Milett Figueroa.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milet, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, comenzó diciendo el presentador.

Revelan por qué el conductor no blanquea su separación. Por: instagram

“Hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘no, para nada, no estoy separado’”, agregó De Brito, dejando en claro que Tinelli despejó las dudas sobre su historia de amor con Figueroa.

“Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. ¿Si le creí? No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”, añadió. Y cerró: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”.