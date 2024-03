La misma semana que se dio a conocer que Rodrigo De Paul lanzará una serie autobiográfica, Marcela Tauro contó sin filtros una charla privada que escuchó, en un baño, del controversial comienzo del noviazgo del futbolista con Tini Stoessel.

La panelista de Intrusos se remontó a julio de 2021, tiempo en el que Rodrigo se convirtió en padre por segunda vez con Camila Homs, quien fue su pareja durante diez años.

“Yo no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo de fútbol no sé y en ese momento a De Paul no lo conocía, pero en ese momento escuché una conversación, y decían ‘es un hijo de puta…’. Era alguien que estaba muy relacionado a él”, contó Tauro.

Acto seguido, la panelista aseguró que en el mundo deportivo estaban al tanto del romance oculto que Rodrigo tendría con Tini, aún en pareja con Homs: “El grupo de la Selección lo sabía todo (a lo de Tini). Lo sabían las mujeres. Todos”.

Y finalizó, con un duro: “Camila iba a parir y él estaba con Tini… Todo eso lo escuché en un baño”.

EL COMIENZO Y EL FIN DEL NOVIAZGO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El blanqueo amoroso de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fue en abril de 2022. Luego de intensos rumores de romance, la pareja fue fotografiada en Ibiza a puro mimo.

El primero de agosto de 2023, Tini y Rodrigo oficializaron la separación con un comunicado en redes sociales.

En enero de este año, Tini Stoessel fue a Rumis y habló con contundencia de la versión de que habría comenzado su historia de amor con el futbolista, estando él aún en pareja con Camila Homs.

“Yo no me cargué a ninguna familia. Tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema”, dijo la cantante, agotada con el asunto.