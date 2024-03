Al día siguiente de enternecer a sus seguidores con su dulce posteo dedicado a su gatita por su primer año, Coti Romero los sorprendió al revelarles que se hizo un retoque estético en el rostro y que por eso la verían un poco “inflamadita” los próximos días.

“No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada… Eso… No se enojen, les prometo que es mínimo”, les dijo Coti a sus fans en su canal de difusión.

“No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos”.

Antes de cerrar, reveló el motivo por el cual tomó esta decisión estética. “Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché… Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y me segundo nombre es terca”, cerró, junto a un montón de emojis cómplices. ¡Lo dijo!

QUÉ DIJO CONEJO QUIROGA DE GRAN HERMANO SOBRE EL “CHAPE” DE COTI Y NACHO EN UN BOLICHE

Alexis también aseguró que “no está sorprendido con el contenido del video. “Era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado una vez, no sé si después pasó de vuelta, pero ahora pasó ahí. (…) Pero adelante, también hay 600 lugares. Por ellos, lo digo, ¿eh?”, opinó.

Asimismo, Conejo explicó que con “había pasado”, se refería a algo que ocurrió mientras él trataba de reconquistar a Coti. “Sé que ahí pasó una vez. Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”, explicó, generando sorpresa en el cronista.

“Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”.

Alexis consideró también que no tendría por qué hablar ni con Nacho ni con Coti. “No hablé, y tampoco él tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más compañeros salida. Y tampoco estaría mal. ¿No?”, analizó.

“Pero tal vez para vos sí era un amigo y ahora vemos que tal vez para él vos no”, lo picanteó el cronista. “Los amigos son amigos y yo los tengo en Córdoba, no están acá. Por ahí era más un compañero de salida, porque tampoco es que hablamos tantas cosas privadas y demás”, sentenció.