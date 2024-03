Debo reconocer que al principio, Juliana no me caía bien. Su entrada en Gran Hermano me descolocó, “¿Quién es esta loca!?”, pensaba.

Laura Ubfal, al día siguiente del debut de la nueva edición de GH, fue la primera en hablarme bien de ella: supo ver algo especial desde el inicio, algo que yo no lograba ver. Y no tardé en darme cuenta de que tenía razón.

“Furia” es más que un apodo. En el tablero de Gran Hermano, cada movimiento es un cálculo y cada palabra una estrategia. Juliana “Furia” Scaglione, con su apodo que resuena como un grito de guerra, ha sacudido los cimientos de la casa más famosa del país.

Esta semana su fulminante contra Denisse González, la primera en utilizarse en esta edición, fue una jugada espectacular que sorprendió tanto a la audiencia como a los participantes de la casa. Fue una gran estrategia para eliminar una nueva amenaza.

Con su cabeza rapada y su piel llena de tatuajes, la presencia de “Furia” no se puede ignorar. Su franqueza y su intensidad son una fuente constante de tensión en la casa, pero también la han catapultado al estatus de favorita del público. Su pasado marcado por rutinas de entrenamiento y su experiencia como doble de riesgo se refleja en cada paso que da dentro del juego.

La popularidad de “Furia” es indiscutible. Salvada de siete nominaciones en el voto telefónico, su conexión con los espectadores trasciende la pantalla. Su Instagram es un testimonio de su vida fuera de la casa, revelando su pasión por el deporte y una vida sin filtros. Esta autenticidad es lo que la hace irresistible tanto para sus fanáticos como para sus haters, que ven en ella algo más que una participante promedio del reality: ven un espíritu autentico e indomable.

En este Gran Hermano, “Furia” se ha convertido en una jugadora que ha encendido el juego y nos ha recordado que aquí, definitivamente, no queremos plantas. Queremos participantes que jueguen con fuego, que desafíen las normas y que nos mantengan interesados y expectantes, al borde de nuestros asientos. Su atractivo radica en su capacidad para conectar con los espectadores, quienes ven en ella una figura auténtica y sin filtros.

Por supuesto, entre tanto revuelo causado por ella los medios no han dejado de debatir sobre la violencia y agresividad de sus actitudes. A pesar de las opiniones encontradas, no podemos dejar de afirmar que Juliana se ha vuelto tanto la heroína como la villana de esta historia.

Por todo esto, ¡yo la quiero ver en la final!