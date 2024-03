Luego de que se especulara con la posibilidad de que Denisse González fuera sancionada por hablar del afuera (y hacer referencia a Juliana “Furia” Scaglione) en una conversación que mantuvo con Bautista Mascia, Gran Hermano fue contundente con su decisión.

“Denise, te comento que analicé detalladamente una situación sucedida en el dormitorio con Bautista. Allí, de manera deliberada, diste a entender algo con respecto a Juliana. Considero que lo que le dijiste a Bautista sí tiene una incidencia directa en el juego. Por esta acción, serás sancionada”, expresó Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

“Te informo que, en caso de que permanezcas en la casa tras la gala de eliminación de este domingo, estarás nuevamente nominada la próxima semana. Tampoco participarás de la prueba de liderazgo, y no podrás ser salvada por el líder”, agregó. Y cerró, contundente: “Confío en que no repetirás una desobediencia similar. De lo contrario, me veré obligado a tomar medidas mucho más extremas. Buenas noches”.

Cabe destacar que Damián Moya, uno de los jugadores nuevos, también recibió una dura advertencia, pero no tuvo mayores complicaciones por considerarse que no hubo intencionalidad de romper las reglas en la charla que tuvo con Rosina Beltrán y Zoe Bogach.

SORPRESIVA REACCIÓN DE BAUTISTA MASCIA TRAS QUEDAR NOMINADO EN GRAN HERMANO JUNTO A DENISSE GONZÁLEZ

Luego de la felicidad que le dio a Bautista Mascia el regreso de Denisse González en el repechaje de Gran Hermano 2023, con quien comenzó un romance, la parejita quedó nominada (ella fue fulminada por primera vez por Juliana “Furia” Scaglione) y el joven fue contundente con su postura ante este escenario.

Todo comenzó cuando Federico “Manzana” Farías indagó a Bautista sobre la posibilidad de quedar mano a mano con Denisse en la próxima gala de eliminación: “¿Quién querés que se vaya?”, consultó. A lo que Mascia no dudó con su respuesta: “Yo quiero sobrevivir acá, claramente. Y prefiero quedarme, o sea, que se vaya a Deni”.

Foto: Captura de X (@GranHermanoAr)

“Y sí, es un juego esto”, cerró Bauti (tal como se viralizó en las redes), al mismo tiempo que Denisse se acercaba hacia donde se encontraban hablando, junto a otros jugadores, generando un momento de tensión que terminó en risas cómplices.