Carmen Barbieri contó en Mañanísima cómo está de salud tras la cirugía de mamás que se tuvo que realizar por una rotura de prótesis y dio detalles del post operatorio desde su casa.

“Me siento bien, me siento con dolores, pero por suerte el doctor me da muchos calmantes, me da antibióticos, bueno, me da lo necesario”, dijo la conductora.

Entonces, dio detalles de lo que fue la operación: “Cuando recién salí de la operación tomaba todo el doble porque eran fuertes los dolores. Cuatro horas duró la operación”.

“Yo no me hice una operación de mamas para tener mejor el pecho, sino porque tenía una rota y cuando abrió se encontró con un desastre que hubo que reconstituir el bolsillo donde va la mama”, aclaró.

Al final, Carmen confesó: “Fue una operación medio complicada porque se encontró con algo que no se veía en la tomografía, había migrado un poco el líquido para la axila y pudo resolverlo”.

CUÁNDO REGRESA CARMEN BARBIERI A MAÑANÍSIMA

Carmen Barbieri se tuvo que realizar una cirugía de mamas debido a una rotura de prótesis y en diálogo con Mañanísima desde su casa contó cuándo regresa a la conducción de su programa.

“¿Cuándo volves?”, le preguntaron y ella contestó: “Vuelvo el lunes, yo por mí estaría ahora pero estoy medio floja, recién puse el aire porque empecé a transpirar, pero porque me baja la presión”.