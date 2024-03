Bien sabido que uno de los más grandes deseos del presidente de la nación Javier Milei es poder llegar a implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino e incluso lo llegó a poner en uno de sus artículos del DNU de leyes y bases, pero rápidamente su deseo se vino pique abajo. Celebridades del fútbol, periodistas e incluso los mismos clubes, se pronunciaron en contra del reciente presidente electo. Además, la Justicia hizo una medida cautelar al respecto para que los clubes sigan siendo de sus socios. Sin embargo, al aprobarse en Diputados y ser rechazado en Senadores, el DNU rige al día de hoy para los argentinos y las SAD continúan siendo un tema de agenda deportiva.

A pesar del rechazo de la sociedad, cierta parte de la misma apoya la moción de la implementación de que los clubes sean Sociedades Anónimas, uno de ellos es un reciente campeón de América con la selección argentina e ídolo de Independiente, Sergio Agüero.

“He tenido la dicha de poder hablar con Sergio “El Kun” Agüero. Le quiero destacar que tiene una inteligencia para nada convencional, tiene una profundidad analítica sorprendente y entiende la naturaleza del planteo que nosotros hacemos”, aseguró Milei en diálogo con Radio Mitre AM790. Ratificando que la postura del Kun coincide con la del presidente.

En el transcurso de la entrevista, Milei explicó que el desembarco de las SAD en nuestro fútbol no sería obligatorio, si no como una opción más a la hora de gestionar un club: “Nosotros no estamos exigiendo que todos los clubes sean privados, lo que digo es que esté la posibilidad de que si alguien quiera tener un club privado lo pueda tener”.

El argumento más firme y sólido del presidente es la mejora del espectáculo a nivel deportivo: “El fútbol más allá de las pasiones que despierta y todo y que a los argentinos nos encanta, no deja de ser un espectáculo, entonces ese criterio genera una situación de que tiene que tener una contrapartida en términos de beneficios. Cuanto más beneficio saca, la calidad del espectáculo va a ser mejor”.

⭕ Javier Milei habló con Gabriel Anello al aire por Radio Mitre y defendió la creación de Sociedades Anónimas Deportivas tras el rechazo de la Justicia. 🗣️ “La calidad del espectáculo va a ser mejor”. 📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/vQK4pP8MHB — Radio Mitre (@radiomitre) March 16, 2024

Siguiendo la línea del argumento anterior, Javier Milei sostiene que las SAD les daría a los clubes la posibilidad de ser competitivos a nivel económico en el mundo, pudiendo retener jugadores ante la primera oferta que proviene del fútbol extranjero: “Argentina con el empobrecimiento que ha tenido en los últimos 100 años, una de las cosas que ocurre es que los jugadores en su mejor etapa profesional se van al exterior, entonces queda los muy jovencitos o los que ya están en el final de su carrera y eso degrada la calidad de nuestra liga”. Y sobre el final agregó: “Puede ser atractivo cuando uno ve a nuestro equipo, pero a los equipos argentinos les cuesta mucho obtener resultados en el plano internacional. Si usted va a la intercontinental parece la lucha de David y cinco Goliat”.