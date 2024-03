Lisandro “Licha” López, el novio de Micaela Tinelli, tras haber jugado para un club mexicano firmó contrato con el Al Khaleej Club de Arabia Saudita. Hasta junio de este año, será refuerzo en la liga árabe. Por eso, se tuvo que mudar al continente asiático.

A pesar de la distancia, ya que Mica está instalada en Buenos Aires, el noviazgo avanza a paso firme. Muy contenta, la hija mayor de Marcelo Tinelli compartió a través de sus stories de Instagram su viaje hasta reencontrarse con su pareja, que la recibió con una sorpresa muy especial.

El futbolista la esperó con un ramo de rosas rojas.

Contento por la llegada de su novia a su nueva casa, al menos hasta mitad de este año, el futbolista la esperó con un ramo de rosas rojas. Muy agradecida, Mica compartió la imagen de las flores a través de sus storis de Instagram. “Bienvenida, te amo”, sumó él, replicando la foto. ¡De nuevo juntos!

LA EMOCIÓN DE SOLEDAD AQUINO POR EL CASAMIENTO DE CANDELARIA TINELLI

Soledad se despidió contando que está muy feliz por la boda de Cande y Coti Sorokin.

“A mí todo esto de Cande y su casamiento me removió por dentro porque es como ver uno de mis sueños hecho realidad. Me removió el alma y es muy fuerte. Fue muy copado poder cumplir un sueño no material, sino algo tan hermoso como el casamiento de tu primer hijo. Esto no se puede comprar con nada”, cerró, muy dulce.