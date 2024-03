Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal FC, París Saint Germain, Bayern Munich y Borussia Dortmund son los 8 mejores clubes de Europa en este 2024, por eso se han clasificado a los cuartos de final de la Champions League. Nada librado al azar, los cruces ya están definidos: ¿Quién será el próximo club en levantar la orejona?

La competencia más importante de Europa a nivel de clubes iniciará este tramo del certamen los días 9 y el 10 de abril con los encuentros de ida mientras que, los de vuelta, tendrán lugar el 16 y 17 del mismo mes.

A su vez, con el sorteo de los cuartos, también se definieron lo que son los cuadros para la instancia de semifinales. Recordemos que los partidos de ida de las semifinales de la Champions League serán entre el 30 de abril y el 1 de mayo y la vuelta tendrá lugar entre el día 7 y el 8 del mismo mes. Quienes avancen hasta la final se disputarán la orejona, mano a mano, el 1 de junio en el estadio de Wembley, Inglaterra.

Semi-finals 👇

Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024