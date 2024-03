Tras algunas semanas de especulaciones, Ángela Torres (25) visitó La noche de Mirtha Legrand y le confirmó a la conductora que con Rusherking (23), el ex de la China Suárez, “se quieren mucho” y “están muy bien”.

Si bien se los viene viendo muy juntos en eventos y en el videoclip que hicieron a dúo, Mitad, lo cierto es que ambos venían dando respuestas muy esquivas en lo referente a ser una pareja, por lo que Mirtha no se anduvo con vueltas.

Rusherking y Ángela Torres: pareja top en la gala de Luis Miguel. (Foto: Movilpress)

“¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, lanzó Mirtha, haciendo sobresaltar a Torres. “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. ¡Qué pregunta, Mirtha!”, le respondió la hija de Gloria Carrá.

QUÉ DIJO ÁNGELA TORRES SOBRE SU ROMANCE CON RUSHERKING, CON QUIEN FILMÓ UN VIDEOCLIP

“No bueno, con Tomi sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”, señaló la joven, como queriendo salirse de la situación en la que la colocó la conductora.

“¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”, insisitió Mirtha. “¡Ay, sí! Me imagino que a la noche pensás en eso (risas). Bueno, nos queremos mucho… Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que…”, dijo, dubitativa acerca de cada palabra.

“Pero lo quiero mucho. Nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho”, dijo Ángela, mientras Catherine Fulop trataba de cubrirla. “¿Por qué no me decís que estás enamorada?”, insistió por tercera vez Mirtha.

“No, bueno, es un montón, Mirtha, estar enamorada y decirlo públicamente, así como así. Palabras tan imponentes como enamoramiento”, señaló Ángela Torres, que dejó así en claro que no quiere títulos todavía sobre el romance que mantiene con Thomas Nicolás Tobar, Rusherking.

