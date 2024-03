Diez años atrás, Peligro sin codificar se convertía en un éxito humorístico en Telefe tras su gran paso por América, pero con el correr de los años la propuesta fue perdiendo espacio y ahora su conductor, Diego Korol, se mostró desde Madrid, con pocas esperanzas de reflotarlo.

En diálogo con El run run del espectáculo (Crónica), Diego le contó a Marcela Feudale que se mudó a Madrid en junio del 2023, y negó que tuviera que ver con el cambio de signo político en el país, dado que todavía no se habían llevado a cabo ni las PASO.

Asimismo, Diego contó que, en paralelo con una propuesta laboral que le salió para trabajar en un museo en la capital española, también está haciendo “una corresponsalía una señal de deportes”, con la que hace “coberturas de eventos deportivos, entrevistas a jugadores y personalidades”.

QUÉ HACE DIEGO KOROL EN MADRID Y POR QUÉ CREE QUE YA NO REGRESE A PELIGRO SIN CODIFICAR

Tras explicar por qué declino la posibilidad de volver a América a hacer Peligro sin codificar a instancias de Marcelo Tinelli, Korol señaló que elogió partir hacia España y contó cómo logró conseguir una irresistible oferta laboral en ese país.

“A mí me tocó por suerte con Videomatch trabajar mucho acá en España. Estuve meses enteros viviendo, y siempre me gustó España, siempre me gustó Madrid. Hice cobertura de equipos, incluso el que tuvo Marcelo, Badajoz. Y siempre me gustó y tuve relación con gente de los medios acá también”, recordó, y contó cómo decidieron emigrar con su familia.

“Previo al Mundial, vine a hacer unas notas acá y lo planteé en la familia, si nos íbamos (…) unos años. Venimos unos años a ver de qué va porque siempre estaba la fantasía de venir. Y bueno, y la verdad que nuestro hijo José estaba con una edad ideal para hacer la experiencia”, señaló el conductor, que tiene planeado inaugurar allí una plataforma llamada “Curro”.

