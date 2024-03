La reconocida periodista Marina Calabró sufrió un intento de robo en el barrio porteño de Palermo cuando circulaba con su auto por Av. Libertador, el sábado a la noche.

Consternada y en plena crisis de llanto, la integrante de Lanata sin filtro detalló lo sucedido y exclamó: “Estoy muy asustada. Fue horrible”.

“Habíamos ido a cenar con dos amigas a un restaurante en Palermo. Fuimos temprano, eran las diez y algo. Después pasamos a tomar un café a la casa de Ana Rosenfeld, estuvimos hasta las doce y media pasadas. Salgo de la casa de Ana, doblo en Godoy Cruz, paso la estación de servicio y en el semáforo de avenida Del Libertador paro. Se me vinieron encima tres tipos, uno gritaba ‘bajate’ fuera de sí, los otros, no sé”, relató.

Y agregó “Uno vino de mi lado y me empezó a tironear de la manija. El auto estaba bloqueado; encima no es mi auto, es un auto que me prestaron porque el mío está ingresando al taller. Y otro (de los delincuentes) se me paró adelante, del lado del cordón de la vereda, como de la óptica izquierda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante. Yo estaba sola, tenía la cartera y el celular apoyados en el asiento del acompañante”, continuó.

Fuente: Nexofin