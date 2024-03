A poco de que se estrenara Coppola, el representante, la serie basada en la vida del histórico representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola -dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín– Yuyito González no dudó en contar cómo se sintió tras verse representada por Mónica Antonópulos.

“Me pusieron todas las escenas de la serie. Vi esta que te digo del embarazo, vi la otra donde te digo a ese semejante exabrupto, y vi las otras. Escchame, ¿pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho?”, indagó la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

“Creo que alguna vez, pero era tu carácter. Lo decías de tal forma que no ofendía, no molestaba. No molestaba, a mí jamás me molestó”, respondió Coppola, entre risas, feliz por el resultado final de esta propuesta.

“Por ahí la de ‘Guillermo Esteban. Coppola’, puede ser, pero las otras palabrotas que vinieron yo creo que no te las dije nunca, Guillermo”, insistió Yuyito, quien tiene a Bárbara con Guillermo. Y el entrevistado cerró, fiel a su humor: “María, en el momento que nosotros iniciamos nuestra relación, vos eras conocida”.

YUYITO GONZÁLEZ HABLÓ DE LOS RUMORES DE FURIA TRAS VER EL TRÁILER DE LA SERIE DE COPPOLA

En los últimos días se pudo ver en las redes sociales el tráiler de Coppola, el representante, la serie basada en la vida del histórico representante de Diego Maradona dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín, que tiene como uno de sus personajes a Amalia “Yuyito” González.

“Arrancaron los dimes y diretes de la serie… Home sweet Home: ¿habrá existido esa escena en la vida real entre nosotros? Yo la verdad no me acuerdo”, escribió Amalia tras ver a Mónica Antonópulos caracterizada como ella insultando duramente a Guillermo Coppola.

“Me impactó un poco el exabrupto, el insulto a Guillermo Esteban. No me reconocí ahí”.

Tras estos dichos, comenzaron los rumores sobre el enojo de Yuyito, y la siempre latente posibilidad de demandar al padre de su hija Bárbara o a la productora, por lo que fue consultada por El debate del espectáculo (América):“La serie va a ser un éxito, me parece, por lo poquito que vi”, adelantó Yuyito. Y agregó. “Me impactó un poco el exabrupto, el insulto a Guillermo Esteban. No me reconocí ahí”.

“No me reconocí en esa imagen, pero capaz que fue un poco así. Capaz, en su momento, habrá sido. Lo que pasa es que yo cambié tanto, hasta en mi vocabulario. Soy una persona que no digo una mala palabra jamás hace 20 años porque no me gustan, me hacen mal al oído”, cerró la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).