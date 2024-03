Claudio Echeverri tuvo una tarde soñada en River Plate, que venció a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y se afianzó en la cima de la Zona A de la Copa de la Liga. El Diablito convirtió su primer gol con la camiseta de River Plate en primera división y no contuvo su emoción en el campo de juego.

“La verdad que estaba lindo, la gente cada fin de semana nos vienen a apoyar. Era muy importante ganar después de la consagración para seguir ahí arriba”, expresó el joven de 18 años en diálogo con TNT Sports.

En el minuto 28 del primer tiempo cuando Enzo Díaz se hizo dueño de la pelota y encontró cerca de la medialuna a Claudio Echeverri, que sacó a relucir toda su calidad. Arrancó a toda velocidad y gambeta, dejó en el camino a Yonatan Rodríguez y quedó cara a cara con Rodrigo Saravia: el Diablito se acomodó para su derecha y enganchó hacia afuera para sacar un potente remate de zurda que venció al arquero.

Fue la primera vez que Echeverri habló tras sus dichos en diciembre pasado que causaron controversia. En ese entonces, en plena celebración por el Trofeo de Campeones ganado ante Rosario Central, el Diablito habló de los rumores de su traspaso al Manchester City y lanzó una verdadera bomba: “No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club”.

«EN EL MONUMENTAL CON TODA NUESTRA GENTE» el Diablito Echeverri, feliz tras su PRIMER GOL en la Primera de River. 📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNArgentina pic.twitter.com/FnQmCzio5M — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2024

Pasó el tiempo y el juvenil reconoció que se equivocó. “Aquella vez decidí no hablar, fue algo muy triste porque me expresé muy mal. No lo tendría que haber dicho, era la despedida de Enzo (Pérez) también. Siempre quiero la mejor decisión para River y no es normal que vendan a un chico de 18 años por 25 millones. En ningún momento me iba a ir libre, este año me quedo en el club en búsqueda del objetivo que es la Copa Libertadores”, afirmó.