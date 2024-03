A poco de que se viviera una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2023, donde Denisse González quedó fuera de juego (nuevamente, ya que había ingresado en el repechaje) Santiago del Moro reveló que otro exparticipante volverá a encontrarse con sus excompañeros.

Se trata de Lisandro “Licha” Navarro, quien se había ido del reality de Telefe el pasado 3 de marzo por decisión del público: “#GranHermano Qué noche nos espera. Entra Licha/Congelados”, reveló el conductor, dejando en claro que el joven retornará en el juego en el que todos deben quedarse quietos y sin hablar mientras se encuentra la persona en el lugar.

Foto: Instagram (@licha_navarro)

“Espontánea y fulminante”, agregó, dejando en claro que algunos de los chicos ya usaron la herramienta que les permite otorgarles más puntos a los que quieran nominar (3 votos para el primero y 2 votos para el segundo), y el que envía directamente a placa.

¡Va a dar que hablar!

ISABEL DE NEGRI REVELÓ QUE LICHA SIGUE ENOJADO CON ELLAS TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

Luego de que Lisandro Navarro haya salido de Gran Hermano 2023, donde en los últimos días se había mostrado muy angustiado por la distancia que marcó Isabel De Negri al ingresar al reality de Telefe en el repechaje, la exparticipante se sinceró en vivo.

“Yo le había dicho La Tora (en su streaming) y lo pudo corroborar, que yo no iba a jugar con Licha porque él ya estaba muy mal, muy deprimido, no estaba jugando y no estaba dando un show. Entonces, si yo juagaba con él, me iba al muere”, lanzó Isabel en A la Barbarossa.

Foto: Captura (Telefe)

Además, la invitada reconoció que sufrió haberse alejado de Lisandro Navarro, uno de los participantes que más feliz se puso al ver ingresar al programa nuevamente: “Sí, me dio cosa, chicos, obviamente, era espantoso”.

“Ahora le dije, ‘tenemos que hablar’. Él sigue enojado conmigo”, agregó, dejando en claro sus deseos de poder arreglar cualquier conflicto que mantiene con el joven, en especial desde que ambos están afuera de competencia. Y cerró, firme: “Bueno, pero es un juego, el que no entiende que es un juego, pierde. El que se enoja, pierde”.