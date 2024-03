Desde hace varios días, la corona británica se ve salpicada por todo tipo de acusaciones respecto al paradero y bienestar de Kate Middleton, la esposa del príncipe William y madre de sus tres hijos, de la que no se sabe nada desde que se sometió a una intervención quirúrgica.

Según relató Dominique Metzger en Telenoche, en los últimos días, surgiendo varias versiones, cada una más tétrica que la otra, sobre Middleton como “que la eligieron porque es compatible con la salud del Rey Carlos, que tiene un problema mayor de salud, que está en coma, que tiene una crisis de salud psiquiátrica, o que se murió”.

“Para mí es como estar armando una tormenta realmente en un vaso con agua porque esto comenzó cuando ella anunció una cirugía abdominal”, explicó por su lado Rodolfo Vera Calderón, el especialista en realeza y ganador del MasterChef 2023.

“Se sabe que ella sufría de problemas de endometriosis y que esto la llevaría a una histerectomía, lo cual es significa que te saquen el útero, (…) y ese es un procedimiento muy doloroso. Es un procedimiento muy largo, la recuperación es difícil, no puedes levantar peso, no puedes subir escaleras”, explicó Vera Calderón.

QUÉ LE PASÓ A KATE MIDDLETON, SEGÚN RODOLFO VERA CALDERÓN

En ese sentido, Rodolfo explicó que la mala comunicación de la Casa real británica ha contribuido a generar caos alrededor del tema. “Tenemos que entender que las casas reales comunican nacimientos, compromisos, matrimonios, muertes, nada más. O sea, las casas reales, su manera de comunicar es muy escueta y es muy sencilla”, señaló.

Para ejemplificar, Rodolfo señaló que el caso del rey Carlos III al comunicar que padecía un tipo de cáncer “fue una excepción” y también una manera de abrir el canal de comunicación un poco más. “Hasta el día de hoy no se ha hablado de qué murió la reina Isabel. No sabemos de qué murió. Se especula que tenía cáncer de huesos, pero hasta el día de hoy no sabemos de qué murió Isabel II”, resaltó.

ARCHIVO – El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina, la duquesa de Cambridge fuera de la Abadía de Westminster después de su boda real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. La atención sobre la princesa Catalina ha alcanzado niveles no vistos desde su boda de cuento de hadas en 2011. Una admisión de que alteró una fotografía familiar oficial provocó una reacción violenta. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Por: AP

En este sentido, Rodolfo explicó que, ante los cuestionamientos sobre su estado, Kate le pidió a William que le tome una fotografía junto a sus hijos para luego retocarla y publicarla, tal como se estila en la nobleza británica. “Esa foto después la publica Palacio”, dijo, y señaló que el retoque es habitual en todas las monarquías europeas.

“Si tú ves la tarjeta de Navidad del 2005 de los Reyes de España, todos los nietos están pegados con Photoshop. O sea, no hablemos de retocado porque en todas las reales se retocan”, explicó, y recordó que las fotos de la reina Isabel II de Annie Leibovitz recibieron el mismo tratamiento.

“Evidentemente, la cosa no se hizo de la mejor forma. Pero el problema viene al día siguiente cuando ella se disculpa, porque ahí es cuando se pierde la confianza”, agregó Rodolfo, que sentenció: “Para mí ella está en un proceso de recuperación”.

Mirá toda la entrevista a Rodolfo Vera Calderón.

