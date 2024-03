A la hora de decidir entre un termotanque a gas o uno eléctrico, es importante considerar las características de cada uno, así como sus ventajas y desventajas.

Los termotanques a gas suelen ser más adecuados en zonas donde la energía eléctrica es más costosa, o en hogares donde se requiere agua caliente en grandes cantidades de manera continua. Tienen la ventaja de calentar el agua más rápido que los termotanques eléctricos, lo que puede ser beneficioso para aquellos que necesitan agua caliente de manera inmediata. Además, suelen ser menos costosos y tienen una vida útil más larga, lo que puede significar un ahorro a largo plazo.

Por otro lado, los termotanques eléctricos ofrecen varias ventajas. Calientan el agua de manera más uniforme y constante, lo que significa un menor consumo energético para mantener el agua caliente, haciéndolos más eficientes que los termotanques a gas. No emiten gases de combustión y no requieren ventilación especial. Además, son fáciles de instalar al no necesitar conexión a gas, y no requieren un mantenimiento regular ya que resisten la corrosión, lo que significa un ahorro de costos a largo plazo.

En resumen, los termotanques eléctricos son la opción más atractiva en zonas urbanas y suburbanas, donde la electricidad es menos costosa que el gas, y en hogares donde se valora la eficiencia energética y la facilidad de instalación y mantenimiento. Por otro lado, los termotanques a gas son más adecuados en zonas donde el costo de la electricidad es elevado, o en hogares con una alta demanda de agua caliente de manera continua. En última instancia, la elección dependerá de las necesidades y preferencias individuales de cada usuario.

Cuanto cuesta un Termotanque Eléctrico o un Termotanque a Gas

Para entrar un poco mas en tema consultamos a Oscar Barbieri, un destacado retail del norte argentino. Entre las variedades que se pueden encontrar son estos:

Termotanque Eléctrico ESCORIAL EL-55 55LT $204.627

Termotanque Eléctrico ESCORIAL EL-90 90 LT $221.369

Termotanque Eléctrico RHEEM TEC085 85LT De Colgar Negro $446.501

Termotanque Eléctrico RHEEM TEP125 125 Litros $486.141

Termotanque a Gas RHEEM 120 Litros de Pie TPG120GNRH $508.963

Termotanque SEÑORIAL Zafiro Alta Recuperación $273.599

Termotanque De Alta Recuperación Híbrido ESKABE H1100 1100lt/min $1.008.639