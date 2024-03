El viernes pasado, Tomi Dente explotó en vivo en El impertinente cuando su productor le reenvió una serie de mensajes en los que Yanina Latorre se mofaba de su rol de conductor, aduciendo que era un “fracasado del cable”.

“Estúpida”, fue uno de los improperios que salieron de la boca de un Dente, totalmente descontrolado por las palabras de Yanina, que a la noche se defendió en LAM, aduciendo que ella no había enviado ninguno de esos mensajes.

Tomás Dente rezó con su panel por Yanina Latorre y «los panelistas violentos»

Sin embargo, la panelista de Ángel de Brito no tuvo en cuenta que el productor, al que luego bloqueó, le había mostrado los mensajes a través de un grupo de chat del grupo, por lo que luego este hizo un comparativo en las redes en las que se expuso “la mentira de Yanina”.

QUÉ DECÍAN LOS CHATS DE YANINA LATORRE ENVIADOS AL PRODUCTOR DE TOMI DENTE Y POR QUÉ REZARON POR ELLA

“Es muy bueno pedir disculpas. Pero, en mi caso, como no hago las cosas con mala leche y como considero que es una estúpida, lo reafirmo y no pido disculpas”, dijo Dente tras mostrar los chats. “Yo envío una captura, que es una de las dos que le mandé a Yanina, en donde se la elogia en una y en la otra estás diciendo que es una gran panelista. Y en otra vos decís que hace muy bien de segunda panelista”, explicó Federico Levin, el productor.

“Bueno, mientras estaba sucediendo eso en el aire, yo me puse a pensar ‘¿Qué camino tomará Yanina?’”, dijo Levin y mostró los polémicos mensajes que decían: “Ja, ja, ja, ja. Pobre. Igual este fracasado del cable, ¿qué puede decir? No necesito que me defienda”.

Algunos minutos antes, Tomás había hecho una catarsis con sus panelistas, entre ellos Gisela Barreto, con la que inició un rezo dedicado a Yanina Latorre, y a sus compañeras de LAM, “por los panelistas violentos”, como rezaba el “graph”.

