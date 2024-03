A nueve meses del nacimiento de su segunda hija, Bruna (la primera que tuvo con Pablo Vázquez Kunz), Tamara Bella habló del delicado presente que transita por el abandono del padre de la criatura.

“El 2023 fue un año para aprender un montón y al 2024 le dije ‘por favor, Dios, no me hagas tan guerrera’, pero insiste en que lo sea. Así que la estamos remando”, comenzó diciendo Tamara en su visita a Intrusos.

Además, se mostró muy angustiada al hablar de cómo debe cambiar de lugar para vivir consta entente: “Estuvimos viviendo en hoteles de canje y la gente puede decir que es hermoso vivir en hoteles, pero si te vas a de vacaciones a pasar un fin de semana. No vivir con una bebé recién nacida y con una hija de 15 años”.

Tras escucharla, Laura Ubfal intervino: “Hay un papá ausente que se declara en quiebra, se va a vivir al exterior y de Bruna nada”. Y la invitada respondió: “Es así. Se declaró en quiebra y se fue a vivir a Miami, así que la estamos remando un montón porque es difícil conseguir niñera. Tengo que trabajar con las dos nenas, llevarlas de acá para allá. Las amo, pero es difícil”.

“Mi ex se declaró en quiebra para no pasar un peso porque la Justicia se expidió perfecto”.

Por último, ante la consulta de cuándo su ex se declaró en quiebra, Bella cerró: “Fue cuando la Justicia se expidió perfecto en abril, que le dijeron ‘tenés que pasar esta manutención para la bebé’ y él dijo que no. Se declaró en quiebra para no pasar un peso porque la Justicia se expidió perfecto”.

EL DESESPERADO PEDIDO DE TAMARA BELLA, A CUATRO MESES DEL NACIMIENTO DE SU HIJA

Tamara Bella dio a luz a Bruna a mediados de junio pasado y su progenitor, el psicólogo Pablo Vázquez, no forma parte de su vida, ni en el plano afectivo ni económico, situación por la que Bella vive una dramática situación.

“Mi mamá estuvo en el parto. Pero todo es muy difícil”, dijo Tamara, con dolor, en Socios del Espectáculo. Seria continuó contando su drama: “La bebé fue buscada, pero bueno, la estoy disfrutando yo. Es la bendición más grande que tengo, pero realmente estoy sola con todo”.

“En este momento, lo que quiero es un techo para mi hija”.

Y cerró, muy angustiada: “En este momento, lo que quiero es un techo para mi hija. Vivo en hoteles de canje. Me dan 5 días, acá, otros allá. O estamos en un departamento prestado. Mis amigas vienen a ayudarme, mi familia, mi papá”.