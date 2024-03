En Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) explicaron por qué los fans de Stephanie Demner se quejaron del viaje a Disney que ofrece en sus redes sociales.

“Ella trabaja con una empresa de turismo que arma viajes a Disney para personas que quieran ir en grupo y en las redes sociales la criticaron por los precios porque habían varias cosas que no incluían”, dijo Pochi.

La polémica con Stephanie Demner por los viajes a Disney (captura: Empezar el Día).

En la emisión de Ciudad, detallaron: “Entre las cosas que no incluían estaban los aéreos, los gastos personales, traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa, bebidas alcohólicas en las comidas, entre otros”.

STEPHANIE DEMNER HABLÓ DE LA POLÉMICA POR LOS VIAJES A DISNEY

Stephanie Demner habló con Pochi de Gossipeame y aclaró la polémica por los viajes a Disney que promocionó junto a una empresa de turismo.

“Ella me dijo ‘no leí todo el hilo de Twitter porque desde el título veo que el precio no está bien, es batante menos, y lo que dice la agencia es que no incluyen aéreos porque viajan de todas partes del mundo’”, contó la panelista.

Para Empezar el Día, la influencer explicó: “‘Cada uno saca el pasaje como quiere, incluso hay viajeros que se van con millas o promociones. La buena noticia es que se agotaron los cupos así que fue un éxito’”.