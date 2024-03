La decisión profesional de Aryna Sabalenka de cara al Masters de Miami, en medio de la trágica muerte de su pareja, Konstantin Koltso.

La bielorrusia escogió participar del Miami Open y este martes saltó a las canchas. Las redes sociales se inundaron de videos de Sabalenka entrenando en el predio en Miami Gardens.

La número dos del ranking WTA jugará en segunda ronda ante una de sus amigas del circuito, la española Paula Badosa.

Aryna Sabalenka training in Miami.

If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.

The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.

She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️

(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2024