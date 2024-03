Inesperadamente, el tío de María Becerra se convirtió en noticia. Telenoche viajó a la localidad de Los Hornos, en La Plata, para mostrar el enorme y viejo depósito al que asisten miles y miles de personas para comprar ropa de segunda selección, ante la crisis económica que transitan los argentinos, y el notero terminó entrevistando al tío de la cantante, próxima a dar dos shows en el estadio de River Plate, los días 22 y 23 de marzo.

Al ver la breve nota de su tío, María reaccionó con humor en su red social, especialmente porque el hermano de su papá dijo que no irá verla a River porque no quiere hacer la cola.

“Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar”, escribió Becerra en la historia que subió a Instagram, adjuntando el clip del momento de eltrece.

Y agregó, sin contener la risa: “Dios le da pan al que no tiene dientes, jajajaja”.

POR QUÉ EL TÍO DE MARIA BECERRA NO IRÁ A VER A LA CANTANTE A RIVER

Notero: -¿No vas a entrar (al depósito)? ¿No vas a hacer la cola?

Tío de María Becerra: -No, hay un montón de gente. Salgo mañana. Las veces que venía con mi hermano, entrábamos, comprábamos y salíamos.

Notero: -¿Pero hoy no querés hacer esta cola?

Tío de María: -No. Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir para (no hacer la cola). Va a cantar en River.

Notero: -¿Quién? ¿Tu sobrina?

Tío de María: -Becerra.

Notero: -¿Cómo se llama?

Tío de María: -María Becerra.

Notero: -¿María es tu sobrina?

Tío de María: -Es la hija de mi hermano. Vive en Quilmes.