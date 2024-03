En el año en que cumple 93 años, William Shatner regresa con una nueva temporada de Inexplicable con William Shatner y anunció que en junio se podrán ver los nuevos episodios en una conferencia de prensa con medios extranjeros de los que formó parte Ciudad.

La serie que explora los más fascinantes, extraños e inexplicables misterios de la historia presenta episodios estreno los viernes a las 22.55 por History, y el viernes 22 de marzo, el cumpleaños 93 de Shatner, el canal presentará una programación especial dedicada al ícono de la televisión y del cine.

En el encuentro con la prensa, el incónico Capitán James Tiberius Kirk de Star Trek habló, entre otras cosas, de su experiencia al frente de la exitosa serie, su travesía en el año 2021 al viajar al espacio exterior en el segundo vuelo espacial de Blue Origin invitado por Jeff Bezos, su vínculo con el planeta Tierra, sus pensamientos acerca de lo inexplicable y lo sobrenatural, y reflexionó acerca de la vida y la muerte.

Leé más:

Se estrena Gigantes de la industria: mega marcas

QUÉ DIJO WILLIAM SHATNER SOBRE LOS NUEVOS EPISODIOS DE INEXPLICABLE Y CUÁLES FUERON SUS REFLEXIONES

“Vivimos nuestras vidas en el misterio. No sabemos cómo llegamos y ciertamente no sabemos hacia dónde vamos”, señaló el actor. “Lo que sucede, y yo me enfrento a esa pregunta, por supuesto, todos los días a mi edad, porque nunca sabes cuándo terminará tu vida. Entonces, ¿qué pasa después de que morimos? No sabemos”, agregó.

“Es un final misterioso e inexplicable. Y enfrentarse a eso todos los días es a la vez desafiante y gratificante. Trato de hacer todo lo posible durante el día, ya sea compartir amor hacia mi familia, mis hijos, mi esposa, mis perros y mis caballos, o si es algo que no he intentado antes”, reflexionó.

“Voy a entretener a la gente, 60 mil personas en el eclipse en Bloomington, Indiana, a principios de abril, el 8 de abril, a las tres de la tarde. Voy a entretener a sesenta mil personas y no estoy muy seguro de qué haré antes del eclipse que ocurra allí. A las tres de la tarde. Entonces mi día está lleno de aventuras, de amor, de dolor. Estoy viendo la vida como una historia”, explicó, antes de recordar su histórico viaje al espacio, el primero de su vida.

Leé más:

Humberto Zurita presentó la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica

“Con un amigo le sugerimos a Bezos que yo viajara en el primer viaje. Y dijeron que se comunicarían conmigo. Y luego llegó el COVID, aproximadamente un año después regresaron y dijeron: ‘No, el Sr. Bezos irá él mismo junto con un grupo de jóvenes, otro astronauta y su hermano’. Entonces ellos fueron primero y pensé ‘bueno, eso está bien, es su dinero’”, contó Shatner.

“Pensé que ese era el final, pero regresaron y dijeron: ‘¿Te gustaría viajar segundo?’. Y mi respuesta inmediata fue ‘No, no quiero ir segundo’. Pero luego pensé ‘Es una aventura. ¿Y qué si soy segundo?’ Entonces dije que sí. Y subí en el segundo viaje”, recordó.

“El hidrógeno es un gas fácilmente inflamable y había visto numerosos documentales sobre la luz de un avión, el zepelín que se incendió, el Hindenburg. Entonces fui consciente de lo inflamable que es ese gas. Y luego, cuando pregunté, mientras caminaba por el pórtico, qué era ese gas que salía de la nave espacial me dijeron que era hidrógeno. Entré allí, me subí a la nave espacial y la idea de quemarme vivo estaba en mi mente mientras despegamos”, agregó.

Leé más:

Se estrena la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales