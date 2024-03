Dalma Maradona hizo referencia en una entrevista con Socios del Espectáculo al rumor de casamiento de su madre, Claudia Villafañe, con su pareja, Jorge Taiana.

“¿Mamá se casa o no se casa? ¿Le van a armar la fiesta a ustedes?”, le preguntaron y ella contestó: “No, ella es la que organiza eventos, chicos. Que yo sepa no se casa, sino lo sabría”.

Dalma Maradona habló con Socios del Espectáculo.

“Por ahí no me lo queres decir… ¿Te gustaría?”, indagó el cronista y la actriz le respondió: “Te lo diría, si es algo lindo. Si ella quiere, sí. Yo no caso a nadie ni hago hacer cosas a nadie que no quiera”.

DALMA MARADONA, TAJANTE SOBRE LOS JUICIOS QUE LE HICIERON A SU MADRE

Dalma Maradona fue contundente al hablar con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre los juicios que le hicieron a su madre, Claudia Villafañe.

“La verdad que todos los juicios que le hicieron ya los ganó”, dijo la actriz respecto de las acusaciones en contra de la expareja de Diego Maradona.