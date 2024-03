Hace casi cinco años que Fabián Gianola (61) sufrió la cancelación en los medios, luego de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual en diferentes contextos, y ahora el actor regresó a los primeros planos para reafirmar su verdad tras salir sobreseído.

“Se me violaron las garantías constitucionales, el derecho a la presunción de inocencia conmigo no funcionó. Me quedé inmediatamente sin trabajo, fui linchado, abusado y violado mediáticamente. Se me declaró culpable desde el minuto cero”, afirmó ante Carmen Barbieri.

“Después, la Justicia no solo demostró mi inocencia, sino también la extorsión que sufrí. ¿Y cómo se limpia el nombre de una persona ahora? (…) Me mandaban a juicio sin testigos ni pruebas, y me mandaban igual”, exclamó Gianola indignado por la causa que le había iniciado la actriz Fernanda Meneses.

“La Justicia no solo demostró mi inocencia, sino también la extorsión que sufrí. ¿Y cómo se limpia el nombre de una persona ahora?”

Entonces graficó su padecimiento desde el estudio de Mañanísima: “Lo que me mataba era la impotencia de la injusticia. Estuve con tratamiento psicológico, me derivaron a un psiquiatra, me recetaron antidepresivos”.

“Estuve con tratamiento psicológico, me derivaron a un psiquiatra, me recetaron antidepresivos”.

FABIÁN GIANOLA ACUSÓ HOSTIGAMIENTO Y EXTORSIÓN

“Sufrí hostigamiento. Me llamaban a las 3 de la mañana a mí o a mi pareja. Si hasta tengo una amenaza del 24 de febrero…”, enfatizó. “Dejá de ir a boquear a los medios porque te vamos a llenar el oje… de denuncias”, decía el mensaje mafioso.

En ese punto, Fabián reveló el porqué de las demás demandas en su contra: “Nosotros tenemos comprobaciones de tres pagos de personas que cobraron por denunciarme penal y mediáticamente”.

“Nosotros tenemos comprobaciones de tres pagos de personas que cobraron por denunciarme penal y mediáticamente”.

Y precisó que fueron “abogados, periodistas que van detrás de mi plata”, hasta que al final Fabián Gianola hizo referencia al Colectivo de Actrices: “También intervino un poquito la política, el Ministerio de la Mujer. La denunciante pidió la probation cuatro días después de que ganó Javier Milei”.