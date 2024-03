Un día después de que Gastón Trezeguet metiera la pata en A la Barbarossa al revelar que Catalina Gorostidi fulminó a Paloma Méndez en Gran Hermano 2023, Georgina Barbarossa protagonizó un tremendo blooper.

La conductora tuvo una divertida “burrada” al unir la palabra fumigación, aquejada por la problemática del dengue, con fulminante ¡y terminó diciendo “fulminación”!

La equivocación de Georgina generó la risa de sus panelistas, de los invitados, de la locutora y de ella misma.

LA TREMENDA “BURRADA” DE GEORGINA BARBAROSSA EN VIVO

Georgina Barbarossa: -La pregunta es ¿Cata hizo bien la ‘fulminación’ a Paloma?

Pía Shaw: -La fulminante.

Todo el equipo de A la Barbarossa: (risas)

Georgina: -Se me mezcló con fumigación… Ay chicos, cuando no me equivoco los nombres me equivoco el verbo.

Denisse, ex GH 2023: -Están fumigando a Paloma (bromeó).

Georgina: -¿Cata hizo bien en fumigar o no a Paloma? No, fulminar, fulminar. Perdón.