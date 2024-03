La descompensación en vivo que Lucas Bertero sufrió en pleno vivo generó una gran preocupación en el estudio, donde por suerte estaba el doctor Guillermo Capuya.

“Se desmayó acá”, aseguró Carmen Barbieri en momentos en que ya no estaba el panelista en la mesa compartida, ni tampoco el médico invitado a Mañanísima.

Instantes después se vio al periodista recostado sobre un sillón volcado en el piso, con las piernas en alto para recobrar la compostura, ante la consternación de Estefanía Berardi.

El malestar se había producido luego de que pasaran al aire en reiteradas oportunidades el video con la ejecución a sangre fría del colorista Germán Medina.

“Se impresionó por las imágenes. Tuvo una lipotimia, estaba pálido y sudoroso”, justificó Capuya.

POR QUÉ LUCAS BERTERO SE DESCOMPUSO EN VIVO EN MAÑANÍSIMA

Recuperado, pero todavía débil, Lucas Bertero explicó: “Vi las imágenes varias veces y seguí hablando. De hecho opiné, aporté y en un momento vi un detalle de la imagen…”.

De fondo se escuchaba también a una mujer en una crisis de angustia y llanto, por lo que Carmen alertó: “Tengo un micrófono abierto”.

“Sentí que me pesaba la cabeza y me empezaba a desmayar… Desde que soy padre hay cosas que me pegan diferente”, cerró Lucas Bertero desde un costado del estudio.