De vuelta en los medios, María Eugenia Ritó visitó a Fernando Dente en su programa, Noche al Dente. A corazón abierto, recordó su cómplice amistad con Silvina Luna y remarcó que, además de que era muy “divertida”, tenía un “gran corazón”.

“Silvina era una gran persona. Fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas. Hemos compartido dos o tres Bailando juntas e hicimos dos temporadas teatrales, con Carmen Barbieri y otra con Sergio Gonal. Y fuimos a eventos, cumpleaños, fiestas; la verdad que era muy divertida y con un gran corazón”, afirmó María Eugenia.

Acto seguido, reflexionó acerca de la decisión de Silvina de hacerse una cirugía estética, lo que le trajo enormes complicaciones en su salud hasta fallecer el 31 de agosto de 2023. “A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo ya desde un humor ácido, lo del tren bala, el micro diferencial, el avión… Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar. Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían ´vos sos otra cosa´. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes”, cerró, contundente.

GUSTAVO CONTI SE EMOCIONÓ AL VER IMÁGENES DE SILVINA LUNA

Luego de que en Gran Hermano, la noche de los ex pasaran un informe por el Día de los Enamorados en el que se veía un framento del paso de Silvina Luna por el reality en 2001, Gustavo Conti no pudo evigtar conmoverse en vivo.

“Me mata ver a Silvina, me hace mal. Es algo que todavía no puedo digerir”, expresó el panelista del ciclo, ante la atenta mirada de su pareja, Ximena Capristo (con quien tiene a su pequeño, Félix), quienes habían conocido a la recordada y querida modelo en el programa.

Días antes, Santiago del Moro también había quebrado en llanto al observar el mismo tape que llegó directo a su corazón: “Por favor, un minuto. Les quiero contar algo personal: no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”, explicó. Y cerró, muy movilizado: “Me emocioné cuando la vi a Silvina. Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo. Hay que seguir”.