A cinco años de comenzar a escribir su historia de amor con Paulo Dybala, Oriana Sabatini habló de su casamiento, que se llevará adelante el 20 de julio en la Argentina.

Súper enamorada, la cantante y actriz respondió en LAM qué haría si se entera de que el futbolista le fue infiel y expuso con indignación una fuerte frase que le escribe recurrentemente en las redes: “Es feo que te digan sos una cornuda consciente”.

QUÉ HARÍA ORIANA SABATINI SU PAULO DYBALA LE ES INFIEL

Ángel de Brito: -¿Te da bronca que critiquen a tu novio?

Oriana Sabatini: -Que la gente diga lo que quiera, yo lo conozco a Paulo. Sé lo que hace, lo que no hace, y estoy súper tranquila.

Yanina Latorre: -Las minas les escriban a ellas todo el tiempo. Las vuelven locas. Te escriben para joderte la vida.

Marcela Feudale: – Me imagino que alrededor de ellos (los jugadores) debe estar el run run de que salen con muchas minas…

Ángel de Brito: -Algunos jugadores lo hacen. ¿Te escriben las minas “me garché a Paulo”?

Oriana Sabatini: -No sé. No leo nada. Pero lo que siempre dije es “si mi novio me caga y alguien me lo quiere venir a avisar…”.

Ángel de Brito: -Que venga con pruebas.

Oriana: -Claro, que venga con pruebas. Porque si no tenés pruebas no estás haciendo un bien. Sos un choto. Es para joder… No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel. La gente se hace una película en la cabeza… Es feo que te digan sos una cornuda consciente. No es grave. Lo peor que puede pasar es separarnos. Hay mucha fantasía.