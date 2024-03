Después de cortar una sequía de 28 años sin ser campeón de américa y 36 años sin ser campeón del mundo, Lionel Scaloni inicia una nueva etapa como entrenador de la Selección Argentina, teniendo como objetivo revalidar nuestra condición de campeón en la Copa América 2024 que se va a disputar en suelo norteamericano. Y para ello, el paso previo es tener a punto a los jugadores con los cuales contará para dicha competición, formando parte de dos partidos amistosos, el primero de ellos el día de hoy, contra El Salvador.

El entrenador proveniente de Pujato habló en conferencia de prensa y nuevamente volvió a cuestionar el nivel de los rivales del equipo campeón del mundo: “En cuanto a los partidos, ¿qué te voy a decir? Nosotros en un principio habíamos firmado lo de China, que eran dos rivales a priori importantes (Nigeria y Costa de Marfil), se cayeron por cuestiones que yo sinceramente no sé, no me meto en eso y bajo ningún concepto les faltamos el respeto a los dos rivales que vamos a jugar ahora, son bien recibidos. El fútbol muchas veces no te dice la verdad. Salimos campeones sin haber jugado con europeos antes. Se nos cayeron los rivales africanos pero valoramos esta chance”.

Sin embargo, Scaloni no desaprovechara la oportunidad para probar nuevos jugadores para ir dándole forma a la lista definitiva de concentrados de cara a la Copa América: “Jugadores sobran, lógico, porque encima la lista es de 20 de campo y 3 de arquero. Y el Mundial, imaginate que fueron 23 y 3 arqueros. Y surgieron nuevos jugadores. O sea que, es complicada. Complicada como fue siempre en una lista de la Selección Argentina”, dijo Scaloni.

Sin tener una confirmación oficial de la alineación inicial de Argentina, si se puede confirmar que Scaloni probó con distintas variantes en las prácticas, dándole chances a Nehuén Pérez (por momentos jugó de lateral derecho y por momentos de central), a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso y a Nicolás González.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ARGENTINA:

Emiliano Martínez; Nehuén Pérez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Ángel Di María.