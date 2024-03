María Becerra está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños, dar un espectacular show en Rive Plate el 22 y 23 de marzo. En este contexto, la coreógrafa Rocío Núñez reveló el regalo que la artista le hizo a su equipo antes de este increíble evento en el Estadio Monumental, para el cual se vienen preparando desde hace tiempo.

“Último ensayo para River… Y María nos regaló una noche de spa”, expresó la coreógrafa, junto a un montón de emojis de corazones, al pie del video que muestra a los bailarines recostados sobre camillas recibiendo masajes antes del día tan esperado por todos.

Enternecida por el agradecimiento de Rocío, María hizo eco a través de sus stories del clip en el que también se pueden ver a las chicas recibiendo tratamientos no invasivos para su rostro, de limpieza e hidratación, y sumó un montón de emojis que simulan estar enamorados. ¡Muy generosa!

POR QUÉ EL TÍO DE MARIA BECERRA NO IRÁ A VER A LA CANTANTE A RIVER

Notero: -¿No vas a entrar (al depósito)? ¿No vas a hacer la cola?

Tío de María Becerra: -No, hay un montón de gente. Salgo mañana. Las veces que venía con mi hermano, entrábamos, comprábamos y salíamos.

Notero: -¿Pero hoy no querés hacer esta cola?

Tío de María: -No. Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir para (no hacer la cola). Va a cantar en River.

Notero: -¿Quién? ¿Tu sobrina?

Tío de María: -Becerra.

Notero: -¿Cómo se llama?

Tío de María: -María Becerra.

Notero: -¿María es tu sobrina?

Tío de María: -Es la hija de mi hermano. Vive en Quilmes.