Sol Pérez, felizmente casada con Guido Mazzoni, posteó en Instagram una foto recién levantada luciendo sus marcadísimos abdominales. Junto a la impactante imagen, contó que hace un mes no entrena y generó todo tipo de especulaciones.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… Pero hoy, cuando me desperté con mi cabeza llena de mierd…, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo. Los quiero”, expresó, a corazón abierto.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite…”.

Entonces, muchas personas se preguntaron si existe la posibilidad de que esté embarazada. En este contexto, su marido le dejó un comentario que aclaró la situación. “No queda nada”, sentenció junto a emojis que simulan estar enamorados y otros de libros más balanzas, deslizando que Sol dejó todo para enfocarse en ¡recibirse de abogada!

POR QUÉ SOL PÉREZ AFIRMA QUE LA COCINA DE GRAN HERMANO ESTÁ “MALDITA”

“Y los que se atrevieron a dar un paso y organizar, les fue mal. Acuérdense cuando Licha hizo la peor compra, los que dicen que hay que organizar de determinada manera, se terminan muriendo de hambre igual al final y a Virginia ya no le dan ni bola”, aportó Gastón Trezeguet.

“Esta temporada la han pasado mal en cuanto a la comida (…). No se organizan. Ayer les dije ‘¿Por qué no le dicen a alguien que cocina que les arme la lista?’ Y nadie se atreve a decir ‘Yo cocino’. Y el que más cocina es Darío, ero tiene terror a que lo expulsen de la casa”, señaló Del Moro.

“Para mí la cocina de esta temporada está maldita. El que toca la cocina se va. Pasó con Licha, con Isabel, con Agostina… Agostina arrancó a tocar algo y chau, a la casa. Hay que ver si Darío puede cambiar la historia, y para mí esa es la traba que tienen ahora”, cerró Sol, exponiendo una teoría a tener en cuenta a futuro.